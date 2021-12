Tempestade cancela milhares de voos e fecha ruas e escolas em Nova York

Mais de 5 mil voos com partidas e chegadas em aeroportos da costa leste dos Estados Unidos foram cancelados por causa da aproximação de uma nevasca que pode provocar a queda de até 90 centímetros de neve em toda a região.

A United Airlines cancelou todos os voos em Boston, Nova York e Filadélfia. A JetBlue, que tem a maioria dos voos na região nordeste norte-americana, já cancelou cerca de um terço de toda a sua grade de voos.

Cerca de metade de todos os voos com partida do aeroporto LaGuardia, em Nova York, foram cancelados nesta segunda-feira e cerca de 60% dos voos com direção ao aeroporto também foram suspensos.

No total, as companhias aéreas cancelaram mais de 2.600 voos, segundo o site FlightAware, que acompanha a movimentação aérea. Mais de 2.900 voos foram suspensos para terça-feira.

Os problemas na região têm repercussão em todo o país.

Em West Palm Beach, na Flórida, cerca de 30% de todos os voos foram cancelados. Em Fort Lauderdale e Orlando também foram registradas várias suspensões de voos.

A maioria das companhias aéreas permite aos clientes cujos voos foram cancelados nos próximos dias que agendem novas datas sem a cobrança da taxas.

Na segunda, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que as ruas ficarão fechadas para o trânsito à partir das 23h da segunda-feira, à exceção de veículos de emergência. Escolas públicas também liberaram seus alunos.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, declarou estado de emergência para a cidade de Nova York e o seu entorno. De acordo com Cuomo, a tempestade "não deve ser encarada com leveza" e "pode afetar a saúde e a segurança" das pessoas".

O Serviço Nacional de Meteorologia prevê entre 60 centímetros e 90 centímetros de neve numa faixa de 400 quilômetros no nordeste, que incluem as áreas de Nova York e Boston. Filadélfia deve ter entre 355 milímetros e 460 milímetros de neve.

Fonte: Associated Press.

