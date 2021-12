Temer sugeriu mandar avião para trazer crianças abrigadas nos EUA

Na conversa que teve na tarde desta terça-feira, 26, com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, o presidente Michel Temer disse que, se for o caso, está disposto a enviar um avião para trazer de volta as crianças que estão em abrigos, separadas dos pais que foram detidos por migração irregular. A informação foi dada nesta terça pelo embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral.

Ele relatou que Temer disse compreender e respeitar que há uma legislação americana e uma política no tratamento à imigração ilegal. Mas pediu uma solução rápida para o drama das crianças. Segundo o embaixador, não há data para a liberação das crianças porque, em primeiro lugar, não se sabe ao certo quantas são, quem são e nem onde estão. Essas perguntas foram feitas formalmente pelo governo brasileiro ao governo dos Estados Unidos na última sexta-feira.

Temer e Mike Pence almoçaram no Palácio Itamaraty e deverão fazer um pronunciamento à imprensa.

