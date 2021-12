Telas de Picasso e Matisse são roubadas em Paris

Um ladrão invadiu sozinho o Museu de Arte Moderna de Paris, na França, e roubou cinco pinturas na madrugada desta quinta-feira, segundo informações de policiais e promotores locais. O valor total das cinco peças é estimado em cerca de R$ 1,13 bilhão. Entre elas, estão trabalhos de Pablo Picasso e Henri Matisse.



Policiais realizam investigações no Museu de Arte Moderna de Paris

O roubo das pinturas foi constatado no início do dia, no Museu de Arte Moderna, que fica perto do Rio Sena e da Torre Eiffel. Investigadores isolaram o museu, que fica em uma das áreas mais visitadas por turistas na capital francesa. A presença de um homem sozinho, com máscara, foi registrada pela câmera de segurança. Ele entrou no museu por uma janela e levou as cinco pinturas, segundo o escritório da promotoria de Paris.



Obras de Modigliani, Matisse e Picasso estavam na lista das telas que foram roubados do museu



As pinturas "Le pigeon aux petits-pois", de Picasso, e "Pastoral", de Matisse, estavam entre as obras roubadas. Foram levados ainda os quadros "Olive Tree near Estaque", de Georges Braque, "Woman with a Fan", de Amedeo Modigliani, e "Still Life with Chandeliers", de Fernand Leger.

