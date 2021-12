Tel Aviv é marco da diversidade gay no Oriente Médio

A comunidade LGBT em Israel é muito especial: tanto pela região como pela religião. Não à toa, nesta sexta-feira, 3, acontece a 18ª Parada Gay de Tel Aviv. Cerca de 40 mil pessoas de todo o mundo participam da manifestação pela diversidade.

Mas como é possível que um país como Israel (com tantos problemas, principalmente entre palestinos e israelenses) viver de maneira livre? Shai Doitsh, ex-presidente da comunidade LGBT no país, explica: "Temos o mesmo clima e calor de todo Oriente Médio. E temos também conservadores. Mas, se nos países vizinhos é pecado ser homossexual, em Israel as crianças são educadas com essa diversidade".

Ele afirma ainda que em nenhum país do mundo foi dada alguma coisa de presente aos homossexuais - e em Israel não é diferente. "A luta em Israel tem 40 anos e temos muito o que avançar. Em 1975, nos organizamos. Fomos muito à Corte de Justiça", disse.

No país, não há Constituição, mas os cidadãos têm direito de requerer ao sistema, como afirma Shai. "Aqui, o Parlamento é conservador, mas a Corte Suprema tem estado do lado da democracia", contou.

Segundo o dirigente do movimento, a Corte é muito avançada, ao contrário de uma parte da população que é conservadora. "O desafio é transformar os direitos da Corte Suprema em lei", acrescentou.

Em Israel, a comunidade, que é jovem, faz parte do orçamento do governo. Além disso, se a media mundial de "saída do armário" é de 15 anos de idade, em Israel é de 12 anos.

Os homossexuais também são judeus e têm na sua história o holocausto. Por conta disso, lutam por direitos. "Nós queremos constituir família com filhos", disse Shai.

Parada em Tel Aviv reúne pessoas de vários países (Foto: Mary Weinstein | Cidadão Repórter)

Refugiados

Israel não tem uma política de acolhimento de refugiados palestinos gays, mas as organizações têm ajudado os gays palestinos nas fronteiras a chegarem em Israel e daqui seguirem para outros países.

"Aqui, infelizmente, eles não têm status jurídico, porque são palestinos. O maior desafio é receber a minoria gay de palestinos dentro da nossa minoria de gays israelenses", explicou.

A comunidade de Israel hoje entende que precisa ajudar outras comunidades gays na região e no mundo. Hoje existem dois deputados gays no Parlamento, um de direita e outro de esquerda.

Região

A religião judaica não proíbe ser homossexual. Só proíbe a penetração entre homens. E não existe uma autoridade como o papa. Existem rabinos. E cada um pode pensar diferente.

Mas os gays israelenses gostariam de ouvir dos rabinos declarações deles como as do papa Francisco, que pensa uma igreja mais inclusiva para os homossexuais.

* Colaboradora, Mary Weinstein está em Tel Aviv.

