Ted Cruz surpreende e vence primária de Iowa; Hillary e Sanders estão empatados

O republicano Ted Cruz surpreendeu e venceu pelo seu partido as primárias de Iowa, superando o bilionário Donald Trump, que vinha sendo apontado pelas pesquisas de opinião como o favorito para ganhar a votação. Pelo lado democrata, as projeções apontavam a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, e o senador pelo estado de Vermont, Bernie Sanders, virtualmente empatados, de acordo com resultados divulgados pela imprensa dos Estados Unidos na madrugada desta terça-feira, 01.

Os números apontavam que Cruz ficou com 28% dos votos, seguido por Trump, com 24%. O senador pela Flórida, Marco Rubio, ficou em terceiro lugar, com 23%, porcentual que ficou acima do esperado, considerando as pesquisas de opinião. Houve recorde de participantes entre os republicanos.

Entre os democratas, que estavam com apurações mais lentas, as projeções mostravam Hillary Clinton com 49,9% dos votos e Sanders com 49,6%.

adblock ativo