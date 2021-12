Talibã anuncia conquista de 100% do Afeganistão

O grupo fundamentalista Talibã anunciou nesta sexta-feira, 03, que consquistou o vale do Panjshir, única área do Afeganistão que ainda não estava sob seu domínio. A região é conhecida no país por não ter se rendido ao grupo na última vez em que talibãs assumiram o poder, entre 1996 a 2001.

Fontes internas do grupo alegaram que o líder da resistência, Ahmed Massoud, e Amrullah Saleh, primeiro vice-presidente afegão que diz ser o "legítimo presidente interino" do país e se refugiou na região, teriam fugido, possivelmente para o Tajiquistão, segundo o TRT World.

Saleh, no entanto, negou a fuga e disse que o grupo bloqueou o acesso humanitário e de remédios. "Os talibãs estão cometendo crimes de guerra". O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse também que várias zonas e quatro postos de controle no vale foram tomadas.

