Tailandesa tenta entrar nos EUA escondida em mala

Agentes do serviço de Alfândega e Proteção da Fronteira dos Estados Unidos revelaram que um homem tentou entrar nos EUA, vindo do México, com uma mulher tailandesa escondida dentro de uma mala.



Os agentes encontraram Pornkamol Mongkolsermsak, 48, quando inspecionavam o veículo que tentava entrar na cidade de Nogales, no Arizona, no último dia 30 de dezembro. A informação só foi divulgada nesta terça-feira, 7.



A mulher, natural de Bancoc, estava escondida em meio a roupas dentro de uma grande mala no banco de trás do veículo dirigido por um norte-americano de 56 anos, que não teve o nome divulgado.

