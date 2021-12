Tailandês pega 30 anos de prisão por ofender família real

A justiça da Tailândia condenou nesta sexta-feira, 7, um homem a 30 anos de prisão por mensagens postadas no Facebook e consideradas insultuosas em relação à família real, uma das penas mais duras dos últimos anos.



Segundo o advogado de defesa, essa condenação bate um novo recorde de duração.



O homem de 48 anos foi condenado por ter postado seis mensagens e fotografias em setembro de 2013 e novembro de 2014.



Ele não poderá recorrer da sentença por esta ter sido ditada por um tribunal militar e pelas postagens terem sido feitas quando na Tailândia ainda estava vigente a lei marcial.



A família real tailandesa é protegida por uma das leis mais restritivas do mundo. O artigo 112 do código penal estabelece que qualquer pessoa que ofenda o rei, a rainha, seu herdeiro ou o regente enfrenta 15 anos de prisão para cada delito.

adblock ativo