SXSW 2020 é cancelado por temor do novo coronavírus

O South by Southwest, evento sobre criatividade e tecnologia realizado no estado americano do Texas, foi cancelado por conta do temor de contágio do novo coronavírus, anunciaram nesta sexta-feira, 6, os organizadores do festival e as autoridades da cidade de Austin, sede do encontro.

"A cidade de Austin cancelou as datas de março do SXSW e do SXSW EDU", segundo comunicado dos organizadores, acrescentado que seguiriam "fielmente as instruções da cidade."

O prefeito de Austin, Steve Adler, disse em entrevista coletiva que declarou um desastre local em resposta ao COVID-19 e "emitiu uma ordem que efetivamente cancela o South by Southwest deste ano".

O festival de música, tecnologia e cinema, realizado há 33 anos, estava programado para acontecer de 13 a 22 de março, embora a Netflix, a Apple, a Amazon, o Facebook e o Twitter tenham comunicado sua desistência.

Até o momento, o Texas registrou menos de 20 casos de novos coronavírus.

