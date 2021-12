Suspeitos do ataque contra Charlie Hebdo são mortos

As forças de segurança francesas mataram os dois suspeitos do atentado contra o jornal "Charlie Hebdo", os irmãos Said e Cherif Kouachi, assim como o sequestrador que mantinha reféns em um mercado judaico de Paris após uma operação simultânea nos dois locais, informou a imprensa local.

Segundo informações da Agência EFE, a operação conseguiu libertar um homem feito refém, que permanece em bom estado de saúde.

Fontes policiais disseram que o sequestrador que mantinha reféns em um mercado judaico de Paris e que antes assassinara uma agente também foi morto.

Enviados da ANSA à cidade de Dammartin-en-Goele, onde fica o estabelecimento, ouviram fortes explosões e disparos de armas.



Pela televisão era possível ver policiais subindo no edifício. A operação de evacuação dos alunos de uma escola vizinha foi momentaneamente interrompida.

Também foram ouvidas novas explosões e disparos nas proximidades do mercado judaico onde estavam sendo mantidos ao menos 5 reféns em Paris, informou a imprensa local. Ambulâncias foram enviadas ao local.



