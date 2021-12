Suspeitos de estupro e homicídio são formalmente acusados

Os cinco suspeitos, na Índia, de estuprar e matar a estudante de 23 anos foram formalmente acusados nesta segunda-feira, 7, de sequestro, violação e homicídio. Os homens prestaram depoimento a portas fechadas devido à confusão em frente ao tribunal, no complexo judicial de Saket, no Sul do país. A agressão à universitária gerou protestos violentos e cobranças às autoridades para mudar a legislação sobre agressões sexuais.

No próximo dia 10, haverá nova audiência sobre o caso. O julgamento é conduzido pela juíza Namrita Aggarwal. Os acusados têm de 19 a 35 anos e podem ser condenados à morte. O sexto integrante do grupo de suspeitos é um adolescente, de 17 anos, que será julgado por um tribunal específico.

A estudante foi estuprada em dezembro, drante viagem de ônibus em Nova Delhi, acompanhada por um amigo. Depois das agressões, a universitária e o amigo foram lançados para fora do veículo ainda em movimento.

Ontem, aproximadamente 50 pessoas, incluindo advogados, jornalistas e público em geral, acompanharam a primeira etapa do julgamento. Porém, todos foram obrigados a deixar o local por ordem da juíza. As demais audiências também deverão ser fechadas.

O julgamento deverá ocorrer em ritmo rápido, por ordem das autoridades, com audiências diárias ou quase diárias. Há a previsão de ouvir 30 testemunhas, incluindo vários médicos que trataram da vítima.

