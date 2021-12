Suspeito dribla a polícia; caçada paralisa Boston

Helicópteros Black Hawk e policiais fortemente armados foram mobilizados nesta sexta-feira, 19, em um subúrbio de Boston para participar da caçada a um jovem de origem étnica chechena suspeito de envolvimento no atentado desta semana na Maratona de Boston. O irmão dele, também implicado no caso, foi morto durante a noite em tiroteio com a polícia.

As ruas habitualmente congestionadas de Boston ficaram vazias, pois a cidade praticamente parou após uma sangrenta noite de tiros e explosões. O transporte público foi paralisado, o espaço aéreo sofreu restrições, e universidades famosas, incluindo Harvard e o MIT, fecharam depois de a polícia orientar a população a ficar em casa.

Autoridades identificaram o foragido como Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, e o suspeito morto como Tamerlan Tsarnaev, de 26.

Na sexta-feira surgiram detalhes sobre os irmãos, inclusive sobre sua origem no Cáucaso russo, região predominantemente muçulmana que experimenta duas décadas de violência desde o fim da União Soviética.

Numa rede social, o fugitivo se descreve como integrante de uma minoria do Cáucaso, área que abrange a Chechênia, o Daguestão e a Inguchétia.

Um homem que disse ser tio deles afirmou que os irmãos chegaram aos EUA no começo da década passada e se estabeleceram na região de Cambridge, cidade vizinha a Boston.

"Eu digo o que eu acho que está por trás disso - serem derrotados", disse Ruslan Tsarni a jornalistas nos arredores de Washington. "Não serem capazes de se estabelecerem e, portanto, odiarem todos que conseguiram."

Tsarni disse que não conversava com os sobrinhos desde 2009. O atentado de segunda-feira, que deixou três mortos e 176 feridos, "envergonha nossa família, envergonha toda a etnia chechena", afirmou o homem.

