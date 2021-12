Suspeito de enviar carta letal para Obama é sósia de Presley

As equipes de segurança dos Estados Unidos predenderam nesta quarta-feira, 17, um homem suspeito ter enviado uma carta com conteúdo letal (ricina) para o presidente Barack Obama, na última terça-feira, 16. O homem, chamado Paul Kevin Curtis, de 45 anos, ganha a vida se apresentando como sósia de Elvis Presley.

"Estamos todos em choque. Não acredito que ninguém desconfiasse que esse tipo de coisa passasse pela cabeça dele", disse um primo do imitador de Elvis ao "Daily Mail", segundo reprodução do Portal O Globo. O primo do suspeito disse ainda que Paul Kevin chegou a ter uma empresa de limpeza que teria tido "alguns problemas". Ele teria reclamado que "o governo não o estava tratando bem".

Além da carta com ricina enviada para Obama, Paul Kevin também teria enviado uma carta com ricina ao senador republicano pelo Mississippi Roger Wicker. De acordo com o FBI (polícia federal americana), o caso do envelope não tem relação com o atentado durante a maratona de Boston.

Conteúdo Letal - A ricina é uma substância altamente tóxica, de origem vegetal, encontrada na semente de mamona. Não há antídoto após a aspiração ou ingestão do veneno.

Confira o vídeo em que suspeito aparece imitando Elvis Presley:

