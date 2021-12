Suspeito de disparos em desfile dos EUA é identificado

A polícia norte-americana identificou um homem de 19 anos como suspeito de abrir fogo contra dezenas de pessoas que seguiam um desfile em comemoração ao dia das mães na periferia de Nova Orleans. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas no incidente.

O superintendente da polícia Ronal Serpas disse que eles estavam à procura de Akein Scott. Segundo a autoridade, ainda é muito cedo para dizer se Scott era o único atirador.

Três vítimas dos disparos permaneciam em estado crítico na segunda-feira, embora os ferimentos não parecessem ser fatais. A maioria dos feridos já havia sido liberado do hospital. As informações são da Associated Press.

adblock ativo