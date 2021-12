Suspeito de atentado foi gravado em vídeo

As autoridades americanas que investigam o atentado a bomba em Boston teriam identificado uma imagem de um suspeito de carregar - e, talvez, colocando no chão - uma mochila preta na segunda cena dos ataques na Maratona de Boston nesta segunda-feira, 15.

O jornal The Boston Globe, citando comentário de um funcionário que não quis ser identificado, disse que os investigadores estão "muito perto" de identificar o homem. As autoridades podem divulgar seu nome ainda esta tarde, segundo reportagemr do Globe.

A câmera de vigilância que capturou a imagem do suspeito estava localizada na loja Lord & Taylor, localizado do outro lado da rua. As imagens deram aos investigadores uma visão clara da área, de acordo com o funcionário não identificado.

