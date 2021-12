Suspeito de atentado em Boston é transferido para prisão

O suspeito de ter realizado o ataque à maratona de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi transferido do hospital para o centro médico de uma prisão em Massachusetts, declarou o porta-voz de um marechal norte-americano à rede CNN.

Dzhokhar Tsarnaev foi enviado para o Centro Médico Federal Devens, que fica a cerca de 65 quilômetros a noroeste do hospital da região de Boston onde ele estava internado desde que foi detido na semana passada, dias depois do ataque que matou três pessoas e deixou 264 feridas. As informações são da Dow Jones.

