Suspeito de atentado em Boston é preso, confirma polícia

O segundo suspeito do atentado de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi preso na noite desta sexta-feira, 19. Após 22 horas de buscas, os policiais encontraram o jovem em um barco, no quintal de uma casa na cidade de Watertown, em Massachusetts,

As autoridades americanas disseram que o jovem foi capturado vivo e está sob custódia. A polícia publicou a informação da prisão em seu perfil no Twitter: "CAPTURADO!!! A caçada acabou. A busca terminou. O terror acabou. E a Justiça venceu. Suspeito sob custódia". Também pela rede social, o prefeito de Boston, Thomas Menino, disse: "Nós o pegamos".

Tsarnaev é apontado como um dos autores do ataque à Maratona de Boston, que deixou três mortos e mais de 170 feridos. O irmão de Dzhokhar foi morto na véspera em confronto com a polícia.

Mais cedo, explosões foram ouvidas em Watertown durante as buscas. Veículos de emergências e militares se espalharam pela cidade depois dos disparos. As autoridades pediram que moradores da região permaneçem em casa.

Os dois são russos, provenientes de uma região próxima à Chechênia, e residentes legais nos Estados Unidos há no mínimo um ano. Informações ainda não confirmadas dizem que o mais velho teria recebido o visto de permanência no país em 2007, enquanto o irmão mais jovem recebeu o seu em 11 de setembro do ano passado.

Operação - Durante as buscas ao suspeito, uma área de um milhão de habitantes ficou paralisada por conta da operação da FBI nesta sexta. A população ficou atenta ao desfile de uma descomunal demonstração de força montada para encontrar o fugitivo de 19 anos, suspeito de ser o autor do pior atentado da história de Boston.

Ao chegar a Watertown, uma aprazível área residencial às margens do rio Charles, a tensão pode ser respirada no ambiente, o toque de recolher não era uma recomendação, era uma ordem. Apesar de sua juventude Dzhokhor Tsarnaev era apontada como "altamente perigoso".

Só carros da Polícia ou 4x4 militares transitam pela rodovia que leva à cidade desde Boston, uma cidade que nunca na história tinha oferecido um aspecto tão desolador. Dentro de Watertown, à beira do perímetro, policiais andavam com pistolas nas mãos, escopetas ou fuzis. Depois dos atentados da última segunda-feira, 15, na maratona de Boston e a espetacular perseguição da noite de quinta-feira, 18, que matou um policial, os agentes da polícia esperavam qualquer coisa.

Uma das moradoras de Watertown se aventurou a visitar de carro a rua Arsenal, que leva à região onde Dzhokhor se escondeu após a perseguição cinematográfico da quinta, na qual seu irmão de 26 anos, Tamerlan Tsarnaev, morreu. Ela rapidamente foi contida por um policial.

A operação deixou os moradores de Watertown impressionados, seu bairro de casas familiares e jardins se transformou em um vaivém de carros de Polícia, ambulâncias e caminhonetes das forças especiais. Um helicóptero vigiava do alto o tempo todo a área cercada e os carros dos moradores que foram evacuados eram os únicos veículos civis a circular.

O sueco Fredrik Baving e sua esposa têm a história mais "surrealista", segundo suas próprias palavras. Ambos correram a maratona na segunda, em Boston, e foram testemunhas das explosões. Planejaram se alojar durante a semana posterior em Watertown e visitar a Nova Inglaterra. Nesta sexta, tinham previsto passar o dia em Boston, mas passaram a noite em branco por causa das sirenes e durante o dia seu raio de ação se limitou ao estacionamento.

