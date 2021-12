Suspeito de atacar restaurante no Tennessee é preso

Autoridades americanas disseram que o homem suspeito de abrir fogo neste domingo, 22, em um restaurante da rede Waffle House nos arredores de Nashville, no Estado americano do Tennessee, foi preso nesta segunda-feira, 23. A polícia disse que Travis Reinking, de 29 anos, foi levado sob custódia.

A ação deixou quatro mortos e dois feridos, informou a polícia. Três vítimas morreram no local e uma quarta no hospital, de acordo com a polícia, acrescentando que os dois feridos estão internados em estado grave.

