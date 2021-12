Suspeito da morte de soldado em Londres se apresenta a juiz

Um dos dois supostos autores do assassinato do soldado Lee Rigby em Londres, no dia 22, compareceu nesta quinta-feira, 30, diante de um juiz britânico entre fortes medidas de segurança, depois de ter sido acusado de homicídio e posse de arma de fogo.

Algemado, Michael Adebowale, de 22 anos, falou apenas para confirmar seu nome, data de nascimento e endereço durante a breve audiência realizada na Corte de Magistrados de Westminster, na qual as acusações contra ele foram lidas.

O jovem britânico de origem nigeriana, que foi preso no local do crime depois de ter sido ferido pela polícia, será apresentado novamente diante de um juiz na próxima segunda-feira no Old Bailey, o Tribunal Penal Central de Londres.

Adebowale foi formalmente acusado na noite de quarta-feira, um dia após receber alta do hospital no qual passou seis dias internado.

O segundo suspeito, Michael Adebolajo, de 28 anos, que também ficou ferido no momento da detenção, continua internado sob custódia policial em outro hospital da capital.

Ambos foram filmados e fotografados por testemunhas após o ataque no bairro de Woolwich, no sudeste de Londres.

Lee Rigby, de 25 anos, foi atropelado por um automóvel e depois atacado com arma banca por dois homens em plena luz do dia perto de um quartel militar no bairro de Woolwich, no sudeste de Londres.

A necropsia estabeleceu que o soldado, membro do segundo batalhão do Regimento Real de Fuzileiros, morreu como consequência de múltiplos ferimentos incisos.

A investigação judicial - ou "inquest", como é conhecida no direito britânico - formal sobre a morte de Lee Rigby deve começar na sexta-feira em um tribunal de Southwark.

Presidida por um juiz forense, ela deverá determinar as circunstâncias da morte do militar, embora sem estabelecer responsabilidades penais.

