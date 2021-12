Surto de cólera no Haiti está sob controle, diz ministra

Uma epidemia de cólera que já provocou a morte de mais de 250 pessoas no Haiti aparentemente está sob controle, declarou neste domingo, 24, a ministra da Saúde haitiana, Marie Michele Rey, durante uma cúpula de países francófonos na Suíça.

Segundo Rey, o surto da doença “está limitado a um perímetro bem definido” na região norte do departamento de Artibonite e à parte do planalto central do país.

No sábado,23, o Ministério da Saúde do Haiti divulgou que pelo menos 208 pessoas morreram por conta do surto, que afeta principalmente a região de Artibonite. Neste domingo, os números foram revisados pelo governo haitiano para 253 mortos e mais de 3.015 afetados pela doença.

Trata-se do primeiro grande surto de uma doença desde o terremoto de janeiro, que deixou mais de 200 mil mortos e 1,3 milhões de pessoas desabrigadas concentradas em campos de refugiados. Há temores de que o surto se agrave caso chegue aos arredores de Porto Príncipe, onde fica a maior parte desses precários acampamentos.

O cólera é uma doença gastrointestinal transmitida por meio de água contaminada e está relacionada a condições precárias de higiene, à superpopulação e à falta de sistemas adequados de saneamento. A doença pode ser tratada com relativa facilidade, mas provoca muitas mortes em países em desenvolvimento.

Em Santo Domingo, o governo da República Dominicana, que compartilha com o Haiti a Ilha Hispaniola, anunciou que tomará medidas de vigilância sanitária nos mercados fronteiriços. Alimentos cozidos vindos do Haiti serão impedidos de entrar no país para evitar a propagação da cólera. Os mercados binacionais que ocorrem todas as segundas-feiras em quatro cidades da fronteira entre os países não serão suspensos, porém, peixes e água haitianos também terão o comércio impedido.

Ministros de saúde de países sul-americanos marcaram para esta segunda, 25, uma videoconferência com a intenção de definir uma estratégia de ajuda ao Haiti. A reunião virtual será organizada pelo Equador, que ocupa atualmente a presidência da União Sul-americana de Nações. A Organização Pan-americana de Saúde fará amanhã uma campanha de orientação na fronteira entre o Haiti e a República Dominicana. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.

adblock ativo