Surfista é perseguido por tubarão na Austrália

Um surfista australiano foi surpreendido com a perseguição de um tubarão branco na praia de West Beach, na Austrália. Andy Johnston se deslocava tranquilamente, quando o animal de três metros se aproximou dele.

O fato aconteceu no fim de setembro, mas só agora foi divulgado pelo jornal inglês Daily Mail.

Os banhistas e surfistas haviam sido avisados da presença do tubarão, por meio de um alarme, mas Andy optou por permanecer no mar.

"Eu preferi me manter calmo para não irrita-lo. Parecia algo apenas curioso e eu não queria lhe dar razão para me perseguir. Então, optei por me comportar casualmente e só controlá-lo com o olhar," disse o surfista.

A surpresa é que o fato ocorreu apenas duas semanas antes do surfista Sean Pollard ter perdido um braço e a outra mão em um ataque de tubarão, próximo de West Beach.

O surfista disse ter ficado assustado com as imagens. "Mas ele não era tão grande. Parecia menor, inclusive, que um golfinho", afirmou. "Se a cada vez que vir um tubarão você disser que ele é uma ameaça, saberá que não estará falando a verdade," explicou

Mesmo com as críticas, Andy disse que seu comportamento foi normal. "O tubarão estava fazendo a sua parte, e nós, a nossa. Eu provavelmente teria maior chance de quebrar o pescoço em uma queda, do que de ser atacado por aquele animal", disse.

