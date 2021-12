Suprema Corte do México descriminaliza uso recreativo da maconha

A Suprema Corte de Justiça do México descriminalizou nesta segunda-feira, 28, o uso recreativo de maconha para adultos, declarando inconstitucionais artigos da lei de saúde que o proibiam.

"Hoje é um dia histórico para as liberdades. Depois de uma longa trajetória, esta Suprema Corte consolida o direito ao livre desenvolvimento da personalidade para o uso recreativo da maconha", disse o presidente do tribunal, Arturo Zaldívar, após a decisão ser aprovada por oito dos 11 magistrados.

A declaração aprovada implica que qualquer mexicano poderá usar maconha com fins recreativos solicitando autorização à Comissão Federal de Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris), e que a mesma não pode ser negada.

A decisão foi anunciada após o término do prazo que a corte deu ao Congresso, até 30 de abril, para emitir uma legislação sobre o assunto.

A Câmara dos Deputados já havia aprovado um projeto de lei nesse sentido no dia 10 de março. Faltava a votação no Senado, que havia endossado o texto em novembro, mas que deveria retomá-lo, após as alterações feitas na Câmara.

No começo de abril, no entanto, a maioria governista no Senado disse que estava analisando o adiamento da discussão final até setembro. Ricardo Monreal, coordenador da bancada do partido presidencial, Morena, disse, na época, que o regulamento enviado pela Câmara continha inconsistências.

