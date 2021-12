Superjumbo faz pouso de emergência em Cingapura

Um avião Airbus A380, da companhia aérea australiana Qantas, fez um pouso de emergência às 11h45 da manhã desta quinta-feira, 4, no horário local, (cerca de 1h45 da madrugada em Brasília), no aeroporto Changi, de Cingapura, depois que um de seus quatro motores teve problemas. A aeronave havia partido de Londres, feito escala em Cingapura e seguia com destino a Sydney, na Austrália.

Segundo a empresa, a aeronave carregava 433 passageiros e 26 tripulantes, e não houve nenhuma ocorrência sobre feridos ou explosão a bordo. Testemunhas da ilha de Batam, próximo a Cingapura, porém, disseram ter ouvido uma explosão e visto destroços do motor espalhados pelo céu. Pedaços de metal, com as cores da Qantas, estavam espalhados pela localidade.

O passageiro alemão Ulf Waschbusch declarou à AFP que ouviu um "barulho de explosão". "Olhei pela janela e vi chamas na asa esquerda", disse. "O avião depois voou em círculos durante quase duas horas para acabar com o combustível. A bordo, todo mundo estava muito tranquilo. Ninguém ficou nervoso", completou.

Um jornalista da AFP presente no aeroporto de Cingapura afirmou ter visto fumaça no avião após a aterrissagem. Um dos motores sob a asa esquerda parecia ter explodido. Seis caminhões do corpo de bombeiros cercaram a aeronave.

De acordo com o Escritório de Investigações e Análises (BEA) da França, sede da Airbus, os primeiros elementos da investigação apontam para um problema na parte traseira de um dos quatro motores do A380, que provocou graves danos.

"É um incidente sério", afirmou uma porta-voz da BEA, que enviará uma equipe de até três pessoas à Austrália para colaborar na investigação.



Explicações - A Airbus explicou que os aviões são certificados com vários motores - quatro no caso do A380 -, o que permitiria enfrentar este tipo de situação difícil. Este é o maior avião comercial do mundo, desenvolvido pela Airbus S.A.S., e fez seu primeiro voo experimental em 27 de abril de 2005, em Toulouse, na França.



"Não minimizamos o incidente, mas está previsto pelos procedimentos de certificação", afirmou uma fonte da empresa.

