Sul-africanos se despedem de Mandela com música e tristeza

Os sul-africanos se uniram na despedida de Nelson Mandela, nesta sexta-feira, 6, mas enquanto alguns celebravam sua vida com música e danças, outros demonstravam temores de que a morte do herói antiapartheid pode deixar o país vulnerável novamente a tensões raciais e sociais.

Ao mesmo tempo em que a nação de 52 milhões de habitantes assimilava a notícia de que o idolatrado ex-presidente partiu para sempre, muitos ainda se declaravam em choque com a morte de um homem que se tornou um símbolo mundial da reconciliação e da coexistência pacífica.

Os sul-africanos ouviram o presidente do país, Jacob Zuma, anunciar na quinta-feira que o ex-presidente e Nobel da Paz havia morrido na sua casa, em Johanesburgo, na companhia de familiares e em paz.



Sepultamento



Nelson Mandela será sepultado em 15 de dezembro, um domingo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 6, pelo presidente da África do Sul, que detalhou os preparativos para os funerais de Mandela. Para o domingo, 8, Zuma convocou um dia nacional de orações e reflexão. Na próxima terça-feira, 10, uma missa campal em intenção de Mandela será realizada em um estádio de Johannesburgo.



A seguir, o corpo de Mandela será velado em Pretória de quarta-feira, 11, até o dia do sepultamento, que contará com honras de chefe de Estado.



O presidente sul-africano aproveitou o anúncio para agradecer a todas as pessoas ao redor do mundo que estão enviando suas homenagens à família de Mandela.

Ausência

Apesar das garantias de líderes e figuras públicas de que a morte de Mandela, ao mesmo tempo que penosa, não vai impedir que a África do Sul siga avançando e se distanciando do passado amargo do apartheid, alguns ainda expressam inquietações sobre a ausência física do homem que ganhou fama como um agente da paz.

"Não vai ser bom. Eu acho que vai se tornar um país mais racista", disse Sharon Qubeka, 28 anos, uma secretária da comunidade de Tembisa, que se dirigia ao trabalho em Johanesburgo.

"Mandela era o único que mantinha as coisas unidas", disse.

Uma avalanche de tributos espalhou-se pelo mundo em homenagem a Mandela, que estava doente há quase um ano, vítima de uma enfermidade pulmonar recorrente, com a qual ele conviveu desde os tempos em que esteve em prisões, como a notória colônia penal de Robben Island.

Para a África do Sul, no entanto, a perda de seu líder mais amado ocorre no momento em que a nação, depois de ganhar reconhecimento global com o fim do apartheid, vive crescentes conflitos trabalhistas, protestos contra serviços precários, pobreza, criminalidade, desemprego e escândalos de corrupção que atingem o governo de Zuma.

Com bandeiras a meio-mastro, a África do Sul entrou no seu período de luto pela morte de Nelson Mandela, aos 95 anos, já em meio aos preparativos para o funeral com honras de Estado, na semana que vem.

"Devastado"

Muitos sul-africanos compareceram a cultos religiosos em homenagem ao primeiro presidente negro do país. Entre os participantes estava outro veterano da luta contra o apartheid, Desmond Tutu, ex-arcebispo anglicano da Cidade do Cabo. Ele disse que, como todos os seus compatriotas, estava "devastado" com a morte de Mandela.





"Vamos lhe dar o presente de uma África do Sul unida, uma só", disse Tutu ao celebrar missa na catedral anglicana de St. George, na Cidade do Cabo.

Mandela já tinha a saúde frágil há vários anos, e sua morte não chega a alterar a rotina econômica sul-africana. A Bolsa de Johanesburgo, por exemplo, faria apenas uma pausa de cinco minutos, às 11h (7h em Brasília) de sexta-feira.

Mas o desaparecimento dele tem um impacto moral para a sociedade sul-africana, que enfrenta um período de inquietações.

Muitos consideram que a África do Sul atual -país mais rico do continente, mas também um dos mais desiguais do mundo- continua distante de ser a "nação do arco-íris", com prosperidade comum e paz social, que Mandela proclamou como seu ideal ao deixar a prisão em 1990, após 27 anos de confinamento por sua oposição ao regime segregacionista.

"Eu sinto como se eu tivesse perdido meu pai, alguém que cuidava de mim. Como negro sem conexões você já sai em desvantagem", disse o segurança Joseph Nkosi, 36 anos, que vive em Alexandra, um subúrbio de Johanesburgo.

"Agora, sem Madiba (seu nome do clã), sinto que não tenho chance. Os ricos vão ficar mais ricos e simplesmente nos esquecerão. Os pobres não importam para eles. Olhe os nossos políticos, eles não têm nada a ver com Madiba."

Mas, contrariando esse discurso, Tutu buscou afastar a ideia de que a morte de Mandela poderá reacender fantasmas da violência vista no apartheid. "Sugerir que a África do Sul poderia se acender em chamas -como alguns previram- é desacreditar os sul-africanos e o legado de Madiba", disse o religioso, ganhador do Nobel da Paz em nota divulgada horas depois do anúncio do falecimento.

"O sol vai nascer amanhã, e no dia seguinte e no outro... Pode não parecer tão brilhante quanto ontem, mas a vida vai continuar."

