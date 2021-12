Sul-africanos relembram aniversário de morte de Mandela

Familiares e amigos de Nelson Mandela colocaram coroas de flores sob a estátua de bronze do ex-presidente da África do Sul para lembrar o aniversário do primeiro ano de sua morte. Mandela faleceu em 5 de dezembro do ano passado, aos 95 anos, vítima de infecção pulmonar.

Mandela esteve preso por 27 anos sob o Estado segregacionista sul-africano. Quando foi liberto, em 1990, ele liderou a transição do país para um regime sem apartheid em 1993, trabalho pelo qual recebeu o prêmio Nobel da Paz juntamente com o então presidente Frederick W. de Klerk. No ano seguinte, foi eleito o primeiro presidente negro do país. Fonte: Associated Press.

adblock ativo