Submarino explode e prende 18 marinheiros na Índia

Um incêndio em um submarino da Força Naval da Índia na cidade portuária de Mumbai nesta quarta-feira deixou pelo menos 18 marinheiros presos no interior da embarcação. Ainda não há confirmação de mortos ou feridos.

De acordo com um oficial da Força Naval indiana, no momento da explosão, alguns tripulantes mergulharem no mar. Alguns deles estão feridos e hospitalizados.

O porta-voz da marinha Narendra Vispute disse que estavam sendo feitos vários esforços para identificar as condições atuais da tripulação.

O ministro de Defesa indiano, AK Antony afirmou que houve mortes após a explosão, mas ainda não confirmou o número de mortos. Fonte: Associated Press.

