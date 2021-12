Submarino britânico encerra busca por avião no Índico

O submarino britânico "HMS Tireless" encerrou as buscas pelo avião da Malasyian Airlines desaparecido há quase sete semanas em águas do Oceano Índico, informou nesta sexta-feira, 25, o Ministério da Defesa do Reino Unido em Londres.



O submarino, que tinha se unido à fragata britânica "HMS Echo" nas tarefas de busca, tinha missão de detectar algum sinal procedente da caixa-preta do avião.



Segundo o ministério da Defesa do Reino Unido, o "HMS Tireless" concluiu seu trabalho depois que as autoridades australianas, que lideram a missão de rastreamento do avião, consideraram que já não havia mais possibilidades de detectar sons acústicos da caixa-preta.



O voo MH370, que trazia 239 pessoas a bordo, decolou do aeroporto internacional de Kuala Lumpur no dia 8 de março e tinha a previsão de chegar a Pequim, na China, seis horas mais tarde.



O comandante do "HMS Tireless", Hywel Griffiths, assinalou hoje que se sentia "orgulhoso" por integrar essa missão, que, segundo ele, foi um grande "desafio".



Apesar do "HMS Tireless" ter encerrado as buscas, o "HMS Echo", que conta com equipamentos avançados para detectar sons no fundo do mar, continua em águas do Índico, onde já cobriu uma área de 15.540 quilômetros quadrados.



O avião da Malasyian Airlines desapareceu das telas de controle dos radares 40 minutos após ter decolado e mudou de rota em uma "ação deliberada", segundo as autoridades malaias, para atravessar o a Península de Malaca (Malásia) em direção contrária ao seu trajeto inicial.



O governo da Malásia concluiu semanas depois - após avaliar dados sobre o percurso do avião a partir de informação por satélite - que a aeronave encerrou seu trajeto no sul do Oceano Índico.

