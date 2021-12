SpaceX adia lançamento de teste de seu foguete Starship

A SpaceX adiou o lançamento de teste de seu protótipo de foguete interplanetário Starship que partiria das instalações da empresa no sul do Texas nesta segunda-feira, 29, relatou Elon Musk.

"O inspetor da FAA (Federal Aviation Administration) não conseguiu chegar à Starbase a tempo do lançamento hoje", tuitou o fundador e CEO da empresa.

"Adiado para amanhã", acrescentou.

Até o momento, nenhuma informação foi divulgada para o eventual lançamento na terça-feira.

A empresa esperava conseguir completar um voo de teste com sucesso depois que as últimas três tentativas terminaram em explosões espetaculares. Para isso, as autoridades locais planejaram uma janela de lançamento nesta segunda-feira.

Um lançamento agendado anteriormente foi cancelado na sexta-feira, provavelmente devido ao mau tempo.

O SN11 é o décimo primeiro protótipo da Starship, que a SpaceX espera poder um dia voar para a Lua, Marte e outros destinos. Será o quarto a realizar um voo de teste, subindo a uma altitude de 10 quilômetros antes de retornar à Terra para um pouso vertical suave.

O SN8 e SN9, lançados em dezembro e fevereiro respectivamente, caíram e explodiram, enquanto o SN10 pousou e explodiu com sucesso alguns minutos depois durante seu teste em 3 de março.

Apesar das falhas, analistas dizem que a SpaceX está coletando dados valiosos que a ajudarão a acelerar seu desenvolvimento.

Eventualmente, a SpaceX planeja combinar a nave Starship com um foguete Super Heavy, criando um sistema completamente reutilizável.

Esta versão final terá 120 metros de altura e será capaz de transportar 100 toneladas métricas para a órbita da Terra, o veículo de lançamento mais poderoso já desenvolvido.

