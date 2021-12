Sósia gringa de Xuxa faz sucesso nas redes sociais

Irmãs Gêmeas? Os internautas brasileiros encontraram o perfil de uma designer holandesa, chamada Cécile Loore, que é quase o clone de Xuxa Meneghel, na época dos anos 80. Desde o cabelo, as roupas e até o rosto, a aparência da gringa chama a atenção nas redes sociais e os fãs da Rainha dos baixinhos estão chocados com a semelhança entre as duas.

Após ser apresentada para a verdadeira Xuxa, pelos brasileiros na internet, Cécile também se surpreendeu ao ver como ela e a apresentadora são parecidas. "Sou eu ou é a Xuxa Meneghel? Por coincidência eu e essa celebridade brasileira somos muito parecidas [...] quando me mostraram mal consegui acreditar", escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Agora a missão dos internautas é tentar chamar a atenção da apresentadora para que ela veja seu "clone". Eles estão invadindo os comentários da "Xuxa Gringa" e marcando o perfil de Xuxa para chamar a atenção dela sobre a descoberta. "Xuxa, é você?", "Gente, isso é real?", brincaram alguns.

queria dizer que com essa historia da nova xuxa dos anos 80 no instagram eu sonhei que acontecia um cross over e a verdadeira xuxa la dos anos 80 matava essa doppelgänger — mandy (@mndmrnd) 18 de dezembro de 2017

não acredito que a xuxa dos anos 80 tem um instagram pic.twitter.com/pIfb6iEB04 — matheus (@whomath) 17 de dezembro de 2017

Jesus cristo... fiquei tentando entender se era um fake usando fotos da Xuxa ou se era alguém da equipe da Xuxa postando fotos dela nos anos 80... depois de uns 2 minutos olhando que eu fui perceber que era outra pessoa — abortinho do desenhista que pensa (@igormendonca42) 18 de dezembro de 2017

