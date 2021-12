Sorteio de fuzil promovido por igreja gera polêmica nos EUA

Uma igreja batista da cidade de Troy, no estado de Nova York, voltou a acender o debate sobre as armas nos Estados Unidos graças a seu plano de sortear um fuzil entre os fiéis.



A entrega da arma - um AR-15 - vai acontecer no dia 23 de março entre os presentes no culto de domingo, anuncia a igreja em seu site.



"O único objetivo é ser uma ajuda, uma bênção e um apoio a todos os proprietários de armas e caçadores que foram atacados com fúria pela imprensa e por políticos socialistas e anticristãos", alega o pastor John Koletas em carta publicada na página.



A iniciativa rapidamente passou da imprensa local para veículos nacionais e foi duramente criticada por representantes de outras igrejas da região.



Koletas, em uma segunda mensagem publicada no site da igreja, acusa os críticos de serem uma "fraude" pede que leiam a Bíblia e a história da revolução americana para ver como homens armados defenderam a liberdade.



O polêmico sorteio conta com o apoio do deputado republicano Steve McLaughlin, que deve falar durante o serviço do próximo dia 23.



"É uma arma segura, legal, a que está sendo sorteada. Não vejo controvérsia e não me parece surpreendente em absoluto que se rife um fuzil em uma igreja", disse McLaughlin em declarações ao jornal local "Times Union".



O fuzil em questão custa aproximadamente US$ 700 e está adaptado para cumprir a legislação de Nova York, já que os AR-15 comuns são proibidos no Estado.



Uma arma desse tipo foi utilizada em 2012 no massacre da escola Sandy Hook de Newtown, Connecticut (EUA), quando foram mortas 20 crianças de entre 6 e 7 anos de idade e de seis adultos.



Para ficar com o fuzil, o ganhador do sorteio deverá ter pelo menos 18 anos, cumprir com todas as normas de posse de armas e passar por uma verificação de antecedentes criminais.

