Sonda InSight transmite 1ª imagem nítida da superfície de Marte

A Nasa divulgou na manhã desta terça-feira, 27, a primeira imagem nítida de Marte, capturada pela sonda InSight poucas horas após a confirmação do pouso, às 16h53 desta segunda, 26 (horário da Bahia).

A imagem foi recebida pelo controle da missão do Laboratório de Propulsão a Jato em Pasadena, na Califórnia (EUA), após a transmissão de dados do orbitador Mars Odyssey.

Além da foto, a Nasa confirmou a informação de que os painéis solares da sonda se abriram corretamente, com o carregamento da bateria interna.

"A nossa Mars Odyssey Orbiter ligou para casa, transmitindo as últimas novidades da Nasa InSight que indica que os seus painéis solares estão abertos e recolhendo a luz do sol na superfície marciana", destacou a organização.

As duas miniespaçonaves que acompanharam a InSight até Marte, MarCO-A e B, também excederam todas as expectativas e produziram uma foto do sobrevoo por Marte.

