Soldado tem braço reconstruído a partir do abdômen

A guerra do Afeganistão deixou um rastro de mutilação em muitas pessoas que participaram do combate. O soldado britânico Lance Corporal sofreu ferimentos graves durante a explosão de uma bomba. Após ser atingido, acordou em um hospital, onde passou por cerca de 30 cirurgias para recuperação do braço, que estava em pedaços.

Em entrevista ao Daily Mail, Lance falou sobre sua tentativa de mexer os braços. "Eu tentei mover um dos meus braços depois que fui atingido, e ele simplesmente não estava lá, estava pendurado. Então, olhei para a mão do outro braço e eu vi que os dedos ou não estavam lá ou estavam pendurados e eu pensei: 'O que será de mim agora?'"

Após passar por uma cirurgia que os médicos transplantaram tecido de sua perna para o braço, foi usada uma nova técnica, na qual costuraram o braço ao estômago, permanecendo lá por seis semanas. O tratamento para Lance se recuperar permanece.

