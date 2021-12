Socorristas franceses e italianos redobram esforços para ajudar vítimas de inundações

Equipes de resgate francesas e italianas trabalham intensamente neste domingo, 4, para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes que devastaram cidades em ambos os lados do setor sul da fronteira e causaram três mortes.

Oito pessoas continuam desaparecidas no lado francês e duas na Itália, depois que a tempestade provocou a inundação de ruas e casas e deixou populações isoladas. Na Itália, houve duas mortes e na França uma morte foi confirmada neste domingo.

A França declarou a região uma zona de desastre. "O que vivemos é extraordinário, estamos acostumados a ver imagens de desastres como este em outros continentes, às vezes com certo distanciamento, e agora é algo que nos afeta", disse à AFP o prefeito do departamento de Alpes-Maritimes, Bernard González.

Na pequena cidade de Saint-Martin-Vésubie, nas montanhas ao norte de Nice, agora inacessível por estrada, grupos de turistas e moradores aguardam em choque para serem evacuados de helicóptero, relatou um jornalista da AFPTV.

Helicópteros da Gendarmaria, bombeiros e o exército foram resgatar as vítimas, enquanto novas chuvas são esperadas na área. Em toda a área de Nice, assim como no norte da Itália, foram destruídas estradas, casas e estações de tratamento de esgoto.

"A situação é muito grave. É como em 1994", quando as inundações provocadas pela cheia dos rios Po e Tarano deixaram 70 mortos, afirmou o governador da região italiana de Piemonte, Alberto Cirio, ao jornal La Stampa. "A diferença é que caíram 630 mm de água em 24 horas, a maior quantidade em tão pouco tempo desde 1954", disse.

As regiões de Piemonte e Ligúria, na Itália, pediram ao governo que declarasse o estado de emergência. Na França, o protocolo da "catástrofe natural" foi implementado. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, não escondeu sua "profunda preocupação" com o saldo final de vítimas da tempestade.

No sábado, 21 pessoas declaradas desaparecidas pelas autoridades italianas foram encontradas sãs e salvas no lado francês. Segundo jornalistas da AFP, os contatos continuam difíceis até por telefone em muitos dos vales do interior de Nice.

