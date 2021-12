Sobrinha-neta de García Márquez é resgatada após 5 meses sequestrada

As forças de segurança da Colômbia resgataram nesta segunda-feira, 17, a sobrinha-neta do falecido escritor Gabriel García Márquez, sequestrada há cinco meses no norte do país, e prenderam 11 de seus captores, anunciou o presidente Iván Duque.

"Na parte da manhã, em uma operação coordenada das forças de segurança (...) Melissa Martínez García foi libertada no departamento de Magdalena", disse o presidente a jornalistas em Bogotá.

A mulher, de 34 anos e nascida em Maracaibo (Venezuela), foi "resgatada em uma operação impecável de inteligência humana, inteligência estratégica (desenvolvida) por vários meses para preservar sua vida e alcançar os líderes dessa organização", acrescentou.

A operação, em que 11 pessoas foram capturadas, ocorreu em uma área na fronteira com Sierra Nevada de Santa Marta, indicou o general Jorge Nieto.

Ele explicou que Martínez García estava nas mãos de "uma organização que tem uma incidência de crimes comum, mas seus líderes fazem parte de estruturas que pertenciam a grupos paramilitares".

A gangue criminosa exigia cinco milhões de dólares da família. Sequestrada em 23 de agosto quando deixava uma fazenda de bananas perto da cidade caribenha de Santa Marta, Martinez é neta de Luis Enrique García Márquez, irmão do autor de "Cem Anos de Solidão".

