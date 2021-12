Sobe para 73 número de mortos após explosão em duto de combustível no México

Subiu para 73 o número de mortes causadas por um grande incêndio em um duto de combustível na região central do México no fim da noite de sexta-feira, 18. Outras 74 pessoas sofreram graves queimaduras, de acordo com autoridades locais. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Moradores da região estavam coletando gasolina em baldes e latas de lixo, a partir de um vazamento na tubulação, quando houve a explosão.

O acidente ocorreu apenas três semanas após o novo presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, lançar uma ofensiva contra gangues de roubo de combustível, que já perfuraram torneiras perigosas e ilegais em gasodutos ao menos 12.581 vezes entre janeiro e outubro de 2018, numa média de cerca de 42 por dia.

Com multidões de pessoas da cidade frequentemente envolvidas, ou ajudando ladrões ou coletando o combustível em recipientes precários, era apenas uma questão de tempo antes de um fogo ocorrer, apontaram autoridades. Houve incêndios em casos anteriores, mas raramente na escala e intensidade do ocorrido nesta sexta-feira.

Segundo testemunhas, uma bola de fogo "engoliu" os moradores que estava próximo ao duto. Fonte: Associated Press

adblock ativo