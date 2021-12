Sobe para 7 número de mortos por explosão de gás em NY

Pelo menos sete pessoas morreram e várias permanecem desaparecidas após dois edifícios desmoronarem no bairro de East Harlem, em Nova Iorque, devido a uma explosão provocada por uma fuga de gás, informou nesta quinta-feira, 13, a imprensa americana.



A explosão deixou pelo menos 74 feridos, que estão sendo atendidos em diversos hospitais da cidade. Além disso, nove pessoas se encontram desaparecidas, segundo a emissora local "NBC".



As equipes de resgate trabalharam durante toda a madrugada e ainda continuam no local na busca de vítimas entre os destroços.



A violenta explosão aconteceu por volta das 9h30 locais (11h30) de ontem no bairro latino do Harlem, apenas 15 minutos depois de um morador da área ligar para a empresa distribuidora ConEdison para alertar sobre um forte cheiro de gás.



Por enquanto as autoridades identificaram três das vítimas fatais: Griselda Camacho, Carmen Tanco e Rosaura Hernández-Barrios.



Fontes oficiais do governo do México informaram no final da noite de ontem que pelo menos duas das mortas poderiam ser cidadãs desse país.



"A tragédia se originou por uma explosão de gás", disse ontem o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, em entrevista coletiva no local do acidente. Nos dois edifícios que desabaram viviam 15 famílias.

