Sobe para 64 número de mortos por incêndio em shopping na Sibéria

Subiu para 64 nesta segunda-feira o número de mortos no incêndio ocorrido em um shopping em Kemerovo, cidade da Sibéria 3 mil quilômetros a leste de Moscou. As chamas foram extintas apenas na manhã desta segunda-feira, 26.

Alguns dos mortos estavam dentro de um cinema, que segundo uma testemunha estava trancado. Havia ainda crianças entre os mortos e dez pessoas estavam hospitalizadas. Cerca de 200 animais também devem ter morrido, segundo as autoridades. A agência de notícias Tass informou que um zoológico de bichos de estimação do local tinha, por exemplo, coelhos, porcos, tartarugas, cabras e roedores.

As autoridades investigam o episódio, para apurar as causas do fogo. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse a repórteres nesta segunda-feira que ainda é muito cedo para tirar conclusões sobre eventuais responsabilidades no incêndio e por problemas na resposta ao fogo.

O papa Francisco disse estar "profundamente entristecido" com o episódio. Ele enviou nesta segunda-feira um telegrama de condolência às vítimas, "especialmente as muitas crianças que perderam suas vidas". Também mandou uma bênção aos feridos e aos que ajudam nas buscas dos desaparecidos. Fonte: Associated Press.

