Sobe para 44 número de mortos em atentado no leste do Paquistão

Islamabad, 27 (AE) - Subiu para pelo menos 44 o número de mortos em uma explosão em um parque na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, neste domingo. A informação foi divulgada por um funcionário do setor de saúde, que disse também que 91 pessoas se feriram.

Muitos dos feridos estão em estado grave, disse Salman Rafiq, assessor de saúde do ministro-chefe da província do Punjab.

A explosão ocorreu perto de um brinquedo para crianças no parque Gulshan-e-Iqbal, disse o chefe de polícia local, Haider Ashraf. Segundo ele, a explosão parece ter sido um atentado suicida, mas as investigações estão em andamento.

Na área, havia muitos cristãos que celebravam a Páscoa. Além disso, várias famílias deixavam o parque no momento da explosão, de acordo com Ashraf.

A autoridade do setor de segurança disse que o parque foi cercado por guardas e seguranças privados. "Nós estamos em uma situação de guerra e existe sempre uma ameaça geral, mas não havia sido recebido nenhum alerta de ameaça específico para esse local", acrescentou ele.

Imagens de emissoras paquistanesas mostraram cenas caóticas no parque, com pessoas correndo enquanto levavam crianças em meio aos feridos. Uma testemunha não identificada disse que caminhava com a família quando ouviu uma grande explosão, que levou ele, sua mulher e seus dois filhos para o chão. Fonte: Associated Press.

