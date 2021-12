Sobe para 28 o número de mortos em desabamento de edifício no Camboja

Os socorristas continuam a busca por vítimas entre os escombros de um prédio em construção que desabou no sábado, 22, na zona costeira do Camboja. Ao menos 28 trabalhadores que dormiam no local morreram.

O edifício de sete andares estava sendo construído na localidade turística de Sihanoukville. Os trabalhadores dormiam todas as noites no segundo andar da obra.

A cidade possui muitos projetos financiados pelo governo chinês. A embaixada chinesa no país manifestou condolências e informou que estava mobilizando assistência para o resgate.

As autoridades da província de Preah Sihanouk informaram que os socorristas que faziam as buscas entre os escombros encontraram cinco cadáveres durante a noite e mais quatro durante esta segunda-feira, 24, o que elevou o número de mortos para 28. Cerca de 75% dos escombros já haviam sido removidos do local até a manhã desta segunda.

Pelo menos 26 trabalhadores ficaram feridos no desabamento. Um deles, Nhor Chandeun, disse que ele e sua esposa dormiam quando escutaram um forte ruído, sentiram uma vibração e, em seguida, o prédio começou a desabar. O trabalhador e a esposa ficaram presos por 12 horas antes de serem resgatados.

Chineses investigados

Quatro chineses envolvidos com a obra foram detidos enquanto são investigadas as causas do desabamento, disseram autoridades da província local. A embaixada da China emitiu declaração em que "apoia uma investigação cabal do acidente e a adoção das medidas necessárias por parte das autoridades cambojanas em acordo com a lei".

A sede diplomática disse lamentar o acidente. Alega, ainda, ter conversado com empresas chinesas no país para que mobilizassem pessoal e maquinário para ajudar na retirada dos escombros. Fonte: Associated Press.

adblock ativo