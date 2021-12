Sobe para 28 o número de mortos e 36 feridos em ataque terrorista na Tunísia

O número de vítimas no atentado terrorista na praia de Sousse, na Tunísia, conhecida região de resorts, subiu para 28 mortes e 36 feridos, informou o Ministério do Interior do país.

Anteriormente, o ministério havia informado que o número de mortos era de 27 pessoas e seis feridos, após um homem atacar o local turístico com uma arma Kalashnikov nesta sexta-feira.

O ministério da Saúde afirmou que estão entre os mortos cidadãos da Tunísia, Inglaterra, Alemanha e Bélgica.

O ministério do Interior também divulgou que o terrorista, morto pela polícia, agiu sozinho, contrariando a informação anterior de que foram dois responsáveis e um havia fugido do local.

O chefe da Comissão Europeia, Donald Tusk, afirmou que a estabilidade política na Tunísia é vital para a Europa e que o ataque no país não foi acidental.

"Eu acredito que não é coincidência que a Tunísia está entre os países alvo de terroristas", Tusk disse a repórteres nesta sexta-feira, em Bruxelas.

Tusk afirmou que a Tunísia é um dos únicos países na região que dá esperanças para a estabilidade. Para a segurança regional e europeia, "é importante manter a estabilidade política no país, também por causa da questão dos imigrantes", comentou.

