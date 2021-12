Sobe para 20 número de mortos em acidente no metrô de Moscou

Pelo menos 20 pessoas morreram nesta terça-feira, 15, no descarrilamento de três vagões do metrô de Moscou, o acidente mais grave da história do principal meio de transporte da capital russa.



"Morreram, pelo menos, 20 pessoas", afirmou Vladimir Markin, porta-voz do Comitê de Instrução da Rússia.



Enquanto isso, o Ministério da Saúde informou que 19 passageiros morreram no local do acidente e outro faleceu no hospital em consequência dos ferimentos.



Além disso, 161 pessoas ficaram feridas, das quais 129 foram hospitalizadas, 42 delas em estado grave.



O acidente aconteceu no trecho entre as movimentadas estações "Slavianski Bulvar" e "Park Pobedy".



Cerca de 20 ambulâncias e oito helicópteros chegaram até a estação "Slavianski Bulvar", a mais próxima do local onde aconteceu o descarrilamento e de onde foram retiradas mais de 350 pessoas.



"Um dos vagões onde havia cerca de 20 pessoas ficou seriamente danificado", disse uma fonte policial citada pela "RIA Novosti".



Markin precisou que as autoridades analisam várias versões sobre o acidente, mas descartou que o acidente tenha sido provocado por um atentado terrorista.



As autoridades organizaram o serviço de ônibus para transportar os passageiros entre as estações afetadas pelo acidente.

