A polícia alemã elevou para 10 o número de pessoas mortas em um tiroteio no shopping Olympia Einkaufszentrum, na zona norte de Munique. A décima vítima foi o atirador que, segundo a polícia, cometeu suicídio.



Vídeo mostra um dos supostos atiradores:

Estadão Conteúdo Sobe para 10 número de mortos em tiroteio em Munique

Diversos civis também ficaram feridos no incidente, que pode ter sido causado por terroristas. A porta-voz da polícia local afirmou que as autoridades procuram por até três suspeitos, que continuam foragidos. As buscas ocorrem em toda a cidade.

Segundo a polícia, a primeira ocorrência foi registrada em um McDonald's ao lado do shopping. Testemunhas relataram ter visto três homens carregando armas longas.

Quando questionado se a polícia acredita que este pode ser um ataque terrorista, outro porta-voz da corporação afirmou que sim. "Este é um dos maiores desafios que a polícia local enfrenta nos últimos anos', disse.

A agência de trânsito da cidade afirmou que o metrô, as linhas de ônibus e bondes deixaram de circular na cidade. Apenas algumas linhas interurbanas circulam, mas não passam pela estação central, que foi esvaziada. Os hospitais da cidade estão em alerta de emergência.

A chanceler Angela Merkel estava de férias nesta sexta-feira, 22, e seu paradeiro era desconhecido até o momento do ataque. Já o presidente Joachim Gauck, afirmou estar escandalizado pelo "ataque mortífero em Munique."

"Meus pensamentos estão com todas as vítimas e aqueles que sofrem ou temem por seus entes queridos", disse.

tiroteio acontece apenas quatro dias após um refugiado atacar pessoas com um machado em um trem nos arredores de Würzburg, deixando cinco pessoas severamente machucadas. O homem, que foi morto a tiros pela polícia, estava registrado como refugiado afegão no país, e vivia com uma família alemã na região.

O ataque chocou o país, que até o momento tinha sido poupado de atentados como os que ocorreram em Paris ou Bruxelas. Fonte: Dow Jones Newswires.

Vídeo mostra um dos feridos; cenas fortes

Estadão Conteúdo Sobe para 10 número de mortos em tiroteio em Munique

adblock ativo