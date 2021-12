Sob ameaça de furacão na categoria 4, Cancún esvazia hotéis

O balneário mexicano de Cancún ordenou o esvaziamento dos hotéis de seu famoso litoral caribenho em função da chegada do furacão Delta, que se tornou uma tempestade de categoria 4, em uma escala que vai até 5, considerada extremamente perigosa. O furacão estava a 200 km ao sul de Grand Cayman, no Caribe, com ventos máximos de 215 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

A possibilidade de uma tempestade tropical levou a retiradas em áreas costeiras de Cuba. A previsão é a de que o Delta deve enfraquecer sobre a península mexicana de Yucatán, mas voltará a se fortalecer no Golfo do México, onde petroleiras se preparam para o impacto em suas instalações.

Um alerta de furacão está em vigor em uma área que se estende da cidade litorânea sofisticada de Tulum, a oeste de Cancún, até Cozumel, uma ilha que Jacques Cousteau tornou famosa em funçaõ de seus mergulhos.

adblock ativo