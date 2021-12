Smartphone explode e incendeia carro nos EUA

O carro do americano Nathan Dornacher pegou fogo após seu smartphone, um Galaxy Note 7, que estava no painel do veículo sendo recarregado, explodir. O caso aconteceu na última segunda-feira, 5, e foi relatado pela família pelo Facebook.

Segundo Nathan em entrevista ao canal Fox News, ele e a esposa, Lydia, chegaram em casa com uma mesa recém-comprada e estavam descarregando o móvel do carro. Eles pretendiam em seguida sair para um passeio com a filha Bonnie, de 8 anos. Porém, quando Nathan voltou para o automóvel e abriu a porta para pegar o celular, o interior do veículo já estava em chamas.

Os bombeiros foram acionados e controlaram o incêndio, mas o carro, modelo Jeep Grand Cherokee, ficou totalmente destruído, assim como o smartphone. No início deste mês, a Samsung Electronics suspendeu a venda do Galaxy Note 7 após várias ocorrências de explosão.

A Samsung afirmou que alguns dos telefones têm um defeito na bateria e encontrou 35 casos do problema em celulares na Coreia do Sul, local onde o aparelho começou a ser vendido, em 19 de agosto.

adblock ativo