Sítios arqueológicos são descobertos após onda de calor atingir vegetação

Vestígios arqueológicos foram revelados no País de Gales a partir de imagens captadas por um drone. A descoberta foi anunciada na quinta-feira, 12, pelo arqueólogo Toby Driver que sobrevoou a região de Gwynedd, após uma onda de calor seguida de uma seca extrema abrir uma rasa vegetação naquela área, no nordeste do país.

As marcas na vegetação, captada em imagens de alta resolução, foi compartilhado pela Comissão Real sobre Monumentos Antigos e Históricos do País de Gales (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales). Segundo Driver, a área de Gwynedd é historicamente conhecida pelas raízes celtas e o achado arqueológico está próximo das ruínas do castelo medieval na cidade de Tywyn. “Por todo o País de Gales encontramos fragmentos da história”, disse em entrevista à BBC Radio Wales.

As condições climáticas, destacou o arqueólogo, foram fundamentais para a descoberta das marcas na vegetação. Na mesma pesquisa de campo que sobrevoou o País de Gales após a onda de calor, Driver e sua equipe encontraram vestígios do que seria uma enorme construção murada no sul do país, entre Caerwent e Caerleon. Já em Monmouthshire, foram encontradas ruínas pré-históricas, que eles averiguam ter sido há séculos uma fortaleza romana.

“É uma altura em que locais arqueológicos perdidos, vilas romanas, fortalezas e povoados pré-históricos aparecem fugazmente nas culturas”, disse.

Para o geógrafo Rogério Dell’Antônio, que por anos trabalhou em um projeto de arqueologia idealizado pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) em parceria com a Universidade de Girona (UdG), na Catalunha, é muito provável que tantos outros sítios arqueológicos em todo o território do Reino Unido. “É uma área com pouca vegetação e os romanos e outros povos edificavam essas construções gigantes. Além disso, hoje em dia é fácil conseguir imagens de alta resolução com drones”.

O geógrafo também relaciona o País de Gales e todo o Reino Unido como um dos locais mais prolíferos, historicamente falando, da Europa de séculos atrás. “Foi um local onde se tem vestígios das Cruzadas e de enormes castelos medievais”. Dell’Antônio acredita que outros sítios possam ser revelados próximos de Gwynedd, como nos arredores dos rios Towy e Teifi.

