Site é criado para comemorar 25 anos de Internet

Usuários da Internet no mundo todo compartilham nas redes sociais a hashtag #web25 com mensagens de aniversário para marcar o dia que Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web. Felicitações selecionadas também serão postadas em um cartão de aniversário virtual no site oficial do aniversário.

Berners-Lee e duas organizações próximas a ele, a Fundação World Wide Web o Consórcio World Wide Web também pedem às pessoas para agir no sentido de proteger e estimular a abertura da Internet.

"Os bilhões de usuários da web a fizeram grande. Espero que muitos deles se juntem a mim hoje em celebração a esta data. Eu também espero que esta data detone uma conversação global sobre nossa necessidade de defender os princípios que a tem feito bem sucedida e destravar o potencial da rede. Acredito que podemos construir uma rede que verdadeiramente seja para todos: que seja acessível para todos, de qualquer dispositivo, e que permita a todos nós ativar nossa dignidade, direitos e potencial como humanos. Fale sobre seu sonho para a web com #web25", diz Lee, em mensagem no site.

A partir de 1989, a rede transformou o modo com que o mundo se comunica, cria e colabora. Mais que duas em cinco pessoas do mundo estão agora conectadas, frequentemente movimentando fronteiras geográficas e sociais. Cada minuto, eles enviam uns aos outros centenas de milhões de mensagens, compartilham 20 milhões de fotos, e trocam bens e serviços.

adblock ativo