Site cobra a partir de R$ 15 para terminar relacionamentos

Quem precisa terminar um relacionamento mas não tem coragem ganhou um aliado para executar esta difícil tarefa: o site australiano Sorry it's over (Desculpe, acabou), especializada em colocar um ponto final no namoro alheio.

O serviço oferece diferentes meios utilizados para acabar com o relacionamento: SMS (mensagem de celular), e-mail, telefone ou pessoalmente.

Caso o cliente queira enviar um SMS ou e-mail, deve desembolsar US$ 5 (cerca de R$ 15). O telefonema sai por US$ 12 (R$ 36). Já o aviso pessoal, feito por um representante da empresa, fica por US$ 66 (aproximadamente R$ 198).

As mensagens enviadas pela empresa são semelhantes às justificativas habituais de quem deseja se livrar do(a) parceiro(a). "Sinto que somos muito diferentes", "Não é você, sou eu", "Não há mais química", "Espero que você fique bem", "Ainda podemos ser amigos" são algumas delas.

"Nunca é fácil separar, então vamos fazer seu o trabalho sujo. Por que se preocupar dizendo adeus ao seu amor? Quem precisa de dor e quem tem tempo? Por que olhar nos olhos dele? Ninguém quer lidar com toda a gritaria, choro e apelos emocionais de 'apenas mais uma chance'", diz a chamada do site.

