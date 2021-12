Síria: Assad diz que derrota de grupos terroristas trará solução política

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, falou em visita da delegação russa que erradicar grupos terroristas no País irá levar a solução política que os governos de Damasco e Moscou procuram.

Parlamentares russos contaram à imprensa do País que Assad está disposto a convocar eleições presidenciais antecipadas e a discutir mudanças constitucionais, mas somente após a derrota das forças terroristas.

As declarações de Assad ocorrem em meio às conversas e visitas de diplomatas da Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia, na qual debatem a transição política na Síria. Os conflitos no país duram mais de quatro anos e já mataram mais de 250 mil pessoas, além de deixar milhares de desabrigados. Fonte: Associated Press.

adblock ativo