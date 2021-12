Silvio Berlusconi se divorcia e pode casar pela terceira vez

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi está oficialmente divorciado de Veronica Lario, após uma decisão do tribunal de Monza.



"Agora Silvio Berlusconi pode casar pela terceira vez. Veronica Lario também pode voltar a casar. Depois de três filhos, 22 anos de vida em comum e quatro anos de separação, estão oficialmente divorciados", afirma o jornal Corriere della Sera.



Mas a justiça ainda deve tomar uma decisão sobre o aspecto financeiro do divórcio.



Uma primeira decisão judicial determinou o pagamento de três milhões de euros (quatro milhões de dólares) mensais a Veronica Lario, mas "Il Cavaliere" recorreu e um tribunal reduziu o valor a 1,4 milhão de euros.



Lario apelou desta decisão e aguarda um veredicto.



Veronica Lario, de 57 anos, pediu o divórcio de Berlusconi em maio de 2009. Ela afirmou em uma carta enviada à imprensa que não podia continuar com um homem que tinha "relações com menores de idade".



O texto fazia referência à participação de Berlusconi na festa de 18 anos da napolitana Noemi Letizia.



"Agora ninguém descarta um casamento com Francesca", destaca o Corriere, em referência a Francesca Pascale, de 28 anos, a atual namorada de Berlusconi, de 77 anos.

