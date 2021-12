Remover chiclete, melhorar aspecto de flores num jarro, limpar sujeira, afastar abelhas, gelo diferente, limpar privada e fazer luminária. É estranho,mas um produto comum no dia a dia das pessoas pode fazer tudo isso.

Essas são algumas utilidades dos refrigerantes que a galera do Household Hacker postou em seu canal no Youtube. O vídeo com sete utilidades assusta que gosta de refri,mas vale a pena ver:

Da Redação Sete utilidades dos refrigerantes que você não sabia! Veja

